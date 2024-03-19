Умер экс-игрок московского «Динамо» и обладатель Кубка Стэнли Крис Саймон

Канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 1996 года Крис Саймон скончался на 53-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале 19 марта сообщает московский хоккейный клуб «Динамо», где спортсмен играл в 2011 году.