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Умер экс-игрок московского «Динамо» и обладатель Кубка Стэнли Крис Саймон

Умер экс-игрок московского «Динамо» и обладатель Кубка Стэнли Крис Саймон

Канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 1996 года Крис Саймон скончался на 53-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале 19 марта сообщает московский хоккейный клуб «Динамо», где спортсмен играл в 2011 году.

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