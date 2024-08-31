Бойцы ВС РФ награждены орденами Мужества за уничтожение бронетранспортера ВСУ

За уничтожение турецкого бронетранспортера «BMC Kirpi» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении зоны СВО выстрелом из РПГ-26 и пулемета российские военнослужащие штурмового подразделения танковой дивизии группировки войск «Центр» были удостоены ордена Мужества.
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