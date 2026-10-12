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Пятый канал

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Не жили, но скучают: почему новое поколение сходит с ума по 90-м

Не жили, но скучают: почему новое поколение сходит с ума по 90-м

Спрос на эстетику 90‑х среди зумеров превращается в устойчивый тренд. Музыка, мода, игры — все идет в ход, чтобы воссоздать неповторимую атмосферу того времени.

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