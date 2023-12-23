NYT сообщает о перехвате Россией инициативы на поле боя

NYT: Россия перехватила инициативу на большей части поля боя Российские силы перехватили инициативу на большей части поля боя в критический момент для Киева, пишет газетаФото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС Россия перехватила инициативу на большей части поля боя, о чем свидетельствует наступление ее сил под Авдеевкой, а также под Купянском, Бахмутом (Артемовском) и Марьинкой, пишет газета The New York Times.