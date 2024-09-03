Калужский губернатор дал рекомендации на случай обнаружения БПЛА

Напомним, в ночь на 3 сентября над территорией Калужской области был сбит украинский беспилотник. Губернатор Владислав Шапша прокомментировал этот инцидентНапомним, в ночь на 3 сентября над территорией Калужской области был сбит украинский беспилотник.