Яичная скорлупа работает как мелкий абразив: где она оттирает грязь, а что может безнадежно испортить

Вы выбрасываете яичную скорлупу? Подумайте ещё раз! После измельчения скорлупа становится мягким абразивом для уборки дома и источником кальция для компоста, что помогает экономить деньги и сокращать количество отходов.
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