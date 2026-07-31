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Яичная скорлупа работает как мелкий абразив: где она оттирает грязь, а что может безнадежно испортить

Яичная скорлупа работает как мелкий абразив: где она оттирает грязь, а что может безнадежно испортить

Вы выбрасываете яичную скорлупу? Подумайте ещё раз! После измельчения скорлупа становится мягким абразивом для уборки дома и источником кальция для компоста, что помогает экономить деньги и сокращать количество отходов.

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