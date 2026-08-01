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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минское «Динамо» и Галиев продлили контракт на два года. Форвард набрал 37 очков в 62 матчах с учетом плей-офф в прошлом сезоне

Минское « Динамо » сообщило о подписании нового контракта с нападающим Станиславом Галиевым . 34-летний форвард продлил соглашение с клубом на два года.

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