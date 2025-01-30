Ефимов: число договоров о КРТ с правообладателями выросло до 16

Количество договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) с правообладателями земли и недвижимости выросло с сентября 2023 года почти в два раза и достигло 16, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.