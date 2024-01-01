2 дня назад 15K прочитали В немецком бундестаге выступил депутат от ХДС Родерих Кизеветтер: "Полный контроль России над литиевыми месторождениями "У" лишит экономику Евросоюза целых отраслей промышленности.
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