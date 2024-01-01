Путин наносит промышленности Германии сокрушительное поражение. Бундесвер лишается лития

Валерий Шаронов

почитать наши СМИ так мы уже полмира "сокрушили" а они тем не менее до сих пор живы и САМИ отказываются от наших товаров. а мы тем временем навязываем её западу вместо того чтобы полностью перекрыть ИМ "кислород".