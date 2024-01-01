Добрый Мир
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Добрый Мир

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Путин наносит промышленности Германии сокрушительное поражение. Бундесвер лишается лития

Путин наносит промышленности Германии сокрушительное поражение. Бундесвер лишается лития

2 дня назад 15K прочитали В немецком бундестаге выступил депутат от ХДС Родерих Кизеветтер: "Полный контроль России над литиевыми месторождениями "У" лишит экономику Евросоюза целых отраслей промышленности.

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Комментарии
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Валерий Шаронов
почитать наши СМИ так мы уже полмира &quot;сокрушили&quot; а они тем не менее до сих пор живы и САМИ отказываются от наших товаров. а мы тем временем навязываем её западу вместо того чтобы полностью перекрыть ИМ  &quot;кислород&quot;.
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