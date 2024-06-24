В США суд признал невиновным мужчину, который 20 лет ждал смертной казни

Уголовный апелляционный суд в штате Техас признал невиновным американца Керри Кука, который почти 20 лет провел в ожидании смертной казни и попытках доказать непричастность к совершенному 47 лет назад убийству.
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