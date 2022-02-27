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Боррель заявил, что ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты

Боррель заявил, что ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, ЕС планирует в качестве объявленной военной поддержки Украины, помимо всего прочего, организовать поставку боевых воздушных судов на территорию страны.

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