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Пронедра

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Антарктика станет источником конца света – ученые предупреждают о катастрофе

Антарктика станет источником конца света – ученые предупреждают о катастрофе

Антарктика станет источником конца света – ученые предупреждают о катастрофе Евгения КомароваИсследователи предупреждают, что конец света идет прямиком из Антарктики.

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