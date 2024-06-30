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Муранов заработает 24 млн рублей в «Адмирале» в сезоне-2024/25 (Metaratings)

Об этом сообщает Metaratings. 29 июня «Динамо» обменяло игрока в «Адмирал» на денежную компенсацию. В минувшем регулярном чемпионате Иван Муранов набрал 8 (5+3) очков в 61 игре.

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