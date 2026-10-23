Борщ – это знаменитый славянский свекольный суп, приготовленный на мясном бульоне. Борщ является настолько популярным блюдом, что не только готовится в абсолютно каждой нашей семье и регулярно подается к столу, но и сумел завоевать себе международное признание и является своеобразной визитной ….