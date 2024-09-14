В Екатеринбурге школу отправили на карантин

В Екатеринбурге в школе №16 приняли решение закрыться на карантин. Об этом сообщает URA.RU. По имеющейся информации, причина в вспышке пневмонии среди учеников – зарегистрировано 13 случаев заболевания в 12 классах.
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