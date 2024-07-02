Сильнейший шторм 1 июля обрушился на Санкт-Петербург. Кадры последствий урагана показала корреспондент РЕН ТВ Диана Чуприна.
Кадры последствий урагана в Петербурге
Комментарии
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лина любимцева
Да... вчера в Питере такое творилось!!!! И людей на улице было много... Опасно было даже там находиться! Или дерево упадет, или кран или еще что прилетит. Откуда, не известно.
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15 час.
лл
лина любимцева
Женщина вон погибла вчера. Понесло ее на улицу мусор выносить...
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15 час.
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