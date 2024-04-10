СВО, зарплаты медиков, транспорт. О чем спросят депутаты Виктора Томенко на отчете?

Ежегодный отчет перед парламентом станет шестым по счету для главы региона Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на апрельской сессии представит депутатам АКЗС отчет о деятельности правительства за 2023 год.
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