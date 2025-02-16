Внедорожный Duster Adventure выйдет ограниченным тиражом[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Кроссовер Dacia Duster третьего поколения в прошлом году вошел в десятку самых продаваемых автомобилей на европейском рынке: разошлось 175 тысяч машин (рост на 13%).