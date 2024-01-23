Kaspersky: мошенники в будущем смогут атаковать россиян через видеосвязь

Согласно заявлению главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, мошенники в будущем смогут не только подделывать голосовые сообщения, но и атаковать россиян в социальных сетях в режиме реального времени через видеосвязь при помощи технологии дипфейков.