После ДТП в Казани легковушка снесла дорожный знак, ребенка увезли в больницу

Накануне вечером в Казани на улице К. Цеткин 32-летний водитель за рулем автомобиля Mitsubishi Carisma не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем EXEED LX, за рулем которого находился 40-летний мужчина.
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