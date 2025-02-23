Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: -2°, облачно• Севастополь: -1°, малооблачно• Ялта: 0°, облачно• Алушта: 0°, облачно• Евпатория: -1°, малооблачно• Саки: -1°, малооблачно• Бахчисарай: -2°, облачно• Джанкой: -1°, облачно• Судак: -2°, облачно• Феодосия: -2°, п.
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