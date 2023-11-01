Путин пошутил, что санкции снижают риски завоза в Россию постельных клопов

Президент подчеркнул, что страны Запада уже сами запутались в санкциях в отношении России, дойдя в них до абсурда Президент Владимир Путин заявил, что чем меньше в РФ будут ввозить барахла с Запада, тем меньше сюда будет попадать постельных клопов.