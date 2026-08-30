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Журнал «Профиль»

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Верховный лидер Ирана назвал правительства США и Израиля врагами всей исламской нации

Верховный лидер Ирана назвал правительства США и Израиля врагами всей исламской нации

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в воскресенье, 30 августа 2026 года, обратился к странам Персидского залива, призвав их определить "истинного врага" и не поддаваться на его "коварные замыслы".

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