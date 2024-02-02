В Калужской области полиция изъяла более 11000 пачек сигарет без акцизов стоимостью 1,1 млн рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области пресечён факт реализации немаркированных табачных изделий на территории города Обнинска.
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