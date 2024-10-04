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Эксперты «Лаборатории Касперского» нашли зловредный вирус

Специалисты обнаружили кибератаку со скрытым вирусом-майнером, который хакеры распространяли для владельцев криптокошельков через специально созданные Telegram-каналы, а также через YouTube и поддельные сайты, - пользователи скачивали якобы тематическое ПО, вместо которого попадал вирус, который использует мощности зараженного устройства для майнинга криптовалюты.

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