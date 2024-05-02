Детский омбудсмен Волынец предложила популяризировать в России заботу о репродуктивном здоровье

В России нужно принять меры к популяризации заботы о репродуктивном здоровье. С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщил RT.
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