South Korean defense chief calls for renewed dialogue with North

South Korean Defense Minister Ahn Gyu-back called Tuesday for renewed U.S.-North Korea talks to pave the way for dialogue between Seoul and Pyongyang.
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