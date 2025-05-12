Трамп сообщает об освобождении заложника и снижении цен на лекарства

Утренние события: освобождён американский заложник, дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, министр в Бурятии задержан за коррупцию, прогресс в торговых переговорах США и Китая, Трамп снижает цены на лекарства, возможное расследование подарка самолёта от Катара.