Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 008 подписчиков

Трамп сообщает об освобождении заложника и снижении цен на лекарства

Трамп сообщает об освобождении заложника и снижении цен на лекарства

Утренние события: освобождён американский заложник, дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, министр в Бурятии задержан за коррупцию, прогресс в торговых переговорах США и Китая, Трамп снижает цены на лекарства, возможное расследование подарка самолёта от Катара.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх