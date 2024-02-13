Врач раскрыл опасные последствия применения бальзама для губ

Дерматолог Муниб Шах раскрыл опасные последствия применения бальзама для губ. По словам врача, содержащиеся в составе косметического продукта ментол, перечная мята и пчелиный воск могут привести к сухости и шелушению кожи.
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