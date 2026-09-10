Жители Тигранашена отказались покидать село после слов Пашиняна

Глава фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян сообщил, что жители приграничного села Тигранашен не намерены оставлять свои дома.
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