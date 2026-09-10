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Царьград

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Жители Тигранашена отказались покидать село после слов Пашиняна

Жители Тигранашена отказались покидать село после слов Пашиняна

Глава фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян сообщил, что жители приграничного села Тигранашен не намерены оставлять свои дома.

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