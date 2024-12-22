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В Волгограде проведена очередная проверка о постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство

В Волгограде проведена очередная проверка о постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство

    Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградскому гарнизону совместно с представителями иных правоохранительных органов и военного комиссариата продолжают на регулярной основе проводить проверочные мероприятия в отношении проживающих на территории Волгоградской области бывших мигрантов, получивших российское гражданство.

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