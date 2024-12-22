В Волгограде проведена очередная проверка о постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство

Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградскому гарнизону совместно с представителями иных правоохранительных органов и военного комиссариата продолжают на регулярной основе проводить проверочные мероприятия в отношении проживающих на территории Волгоградской области бывших мигрантов, получивших российское гражданство.