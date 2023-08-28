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Фриц о том, что американцы 20 лет не брали US Open: «Меня это не волнует»

Последним это сделал Энди Роддик в 2003-м. «Меня это не волнует. Конечно, мне хочется быть тем, кто прервет засуху, но и Тиафу тоже, Полу тоже, всем американцам тоже.

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