Боец ММА Харитонов заявил, желание Емельяненко провести поединок с Нганну, это не более чем пиар

Российский участник боев без правил Сергей Харитонов сообщил о том, что Федор Емельяненко хочет поучаствовать в бою с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганной по правилам бокса, сказал он «Спорт-Экспрессу».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии