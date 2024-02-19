Боец ММА Харитонов заявил, желание Емельяненко провести поединок с Нганну, это не более чем пиар

Российский участник боев без правил Сергей Харитонов сообщил о том, что Федор Емельяненко хочет поучаствовать в бою с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганной по правилам бокса, сказал он «Спорт-Экспрессу».