РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Боец ММА Харитонов заявил, желание Емельяненко провести поединок с Нганну, это не более чем пиар

Боец ММА Харитонов заявил, желание Емельяненко провести поединок с Нганну, это не более чем пиар

Российский участник боев без правил Сергей Харитонов сообщил о том, что Федор Емельяненко хочет поучаствовать в бою с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганной по правилам бокса, сказал он «Спорт-Экспрессу».

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