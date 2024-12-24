Путин пообещал усилить обучение на русском языке в Таджикистане

Россия увеличит число российских учителей в Таджикистане, проводящих обучение на русском языке, заявил президент РФ Владимир Путин 24 декабря во время переговоров с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном.
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