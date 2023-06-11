smi.today

4 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ожгибесов
    Да ну так думаю что ты Вершинин трепло там много достойных людей«Позор для России...
  • Сергей Бессонов
    Чушь собачья! Ради пенсии?! Ага, а то генсеки на пенсии нищенствовали, соль и спички занимали у соседей... Меченного ...Горбачев сознател...
  • Валентин Щербаков
    Дерьмо пиндосовское этот Блинкен...«Гигантский трудо...

На ростовском заводе "Ростсельмаш" вспыхнул пожар

На ростовском заводе "Ростсельмаш" вспыхнул пожар

В Ростове-на-Дону произошло возгорание на территории завода "Ростсельмаш". Сообщение о пожаре поступило в службы экстренного реагирования в 11:52, сообщили в региональном управлении МЧС.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх