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Воронежские новости

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Ночной визит голого мужчины удивил жильцов дома на Сельской в Воронеже

Ночной визит голого мужчины удивил жильцов дома на Сельской в Воронеже

Около 3:30 ночи в одном из домов на улице Сельской произошёл необычный инцидент. По словам очевидцев, полностью голый мужчина пытался забраться в окно одной из квартир.

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