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Регионы России

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Губернатор осмотрел площадку молодежного экологического форума "Экосистема"

Губернатор осмотрел площадку молодежного экологического форума "Экосистема"

Камчатский край активно готовится к молодежному экологическому форуму "Экосистема", который пройдет с 19 августа по 1 сентября.

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