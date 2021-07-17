Эксперт рассказала о выплатах пенсионерам с 2022 года

C 2022 года каждый пенсионер будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума, однако если размер назначенной россиянину пенсии оказывается ниже, то ему полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе.
C 2022 года каждый пенсионер будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума, однако если размер назначенной россиянину пенсии оказывается ниже, то ему полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе.
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