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Эксперт рассказала о выплатах пенсионерам с 2022 года

C 2022 года каждый пенсионер будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума, однако если размер назначенной россиянину пенсии оказывается ниже, то ему полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе.

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