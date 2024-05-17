Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Нейтральная» Турция с радушием принимает жирного украинского нациста – приверженца Степана Бандеры

«Нейтральная» Турция с радушием принимает жирного украинского нациста – приверженца Степана Бандеры

Политнавигатор В Турции побывал с визитом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Его принял президент Реджеп Эрдоган.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Эрдоган и не должен любить никого кроме своей страны, что за инфантилизм? Любить Россию должны русские . А они ездят в Турцию, оставляя деньги там, игнорируя российские курорты . Кстати, и хохлов этот усатый таракан  тоже не любит, смешно даже предполагать такое. Кстати, мы турок тоже не любим, что там любить-то?😂😂😂
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7 час.
NN
No Name
Эрдоган такой же фашист. Его ненавидят жители Турции. Негодяй - и вашим, и нашим
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7 час.
лл
лина любимцева
Турция всегда была многоликая...
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1 час.

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