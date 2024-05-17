«Нейтральная» Турция с радушием принимает жирного украинского нациста – приверженца Степана Бандеры

Elena Dmitrieva

Эрдоган и не должен любить никого кроме своей страны, что за инфантилизм? Любить Россию должны русские . А они ездят в Турцию, оставляя деньги там, игнорируя российские курорты . Кстати, и хохлов этот усатый таракан тоже не любит, смешно даже предполагать такое. Кстати, мы турок тоже не любим, что там любить-то?😂😂😂