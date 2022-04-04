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В Кузбассе 4 апреля произошло землетрясение магнитудой 2,8 балла

В Кузбассе 4 апреля произошло землетрясение магнитудой 2,8 балла

На юге Кемеровской области в понедельник, 4 апреля, произошло очередное землетрясение. Его магнитуда составила 2,8 балла, а интенсивность толчка в эпицентре составила 3,1 балла, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

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