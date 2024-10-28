Большие города, которые планирует освободить Россия: известны приблизительные сроки

Согласно информации издания, до конца 2024 года Россия стремится установить полный контроль над Донецкой и Луганской народными республиками, а также хочет продвинуться до реки Оскол в Харьковской области.
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