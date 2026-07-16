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Иркутск Сегодня

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Почти 17 километров дороги на Байкал ремонтируют в Приангарье

Два участка автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир, которая ведет на озеро Байкал, ремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», — сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

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