Почти 17 километров дороги на Байкал ремонтируют в Приангарье

Два участка автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир, которая ведет на озеро Байкал, ремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», — сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
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