«Потусторонние силы не хотели, чтобы мы выиграли»: Ботака о поражении «Арсенала»

В первом матче Ботака после гола в свои ворота смог реабилитироваться, поразив ворота соперника. Во второй встрече, после автогола, Ботака также оказывался на ударной позиции, но мяч после его ударов так и не отправился в ворота «Пари НН».
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