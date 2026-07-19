Молодыми считаются люди до 44 лет, следует из возрастной классификации ВОЗ. Согласно ей, средний возраст начинается с 45 лет и длится до 59.
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Молодыми считаются люди до 44 лет, следует из возрастной классификации ВОЗ. Согласно ей, средний возраст начинается с 45 лет и длится до 59.
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