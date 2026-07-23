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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер Майами» Месси выиграл 5-й матч подряд в МЛС и идет вторым на Востоке

«Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, одолел « Чикаго » (3:2) в МЛС . Таким образом, флоридцы продлили победную серию в турнире до 5 матчей.

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