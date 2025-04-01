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Axios сообщило о визите Маска в ЦРУ для обсуждения работы DOGE

Axios сообщило о визите Маска в ЦРУ для обсуждения работы DOGE

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск совершил визит в ЦРУ, у ходе которого обсуждал с представителями ведомства работу департамента государственной эффективности (DOGE), главой которого он является.

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