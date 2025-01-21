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Царьград

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Коннор Макдэвид дисквалифицирован на 3 матча НХЛ за удар соперника клюшкой

Коннор Макдэвид дисквалифицирован на 3 матча НХЛ за удар соперника клюшкой

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид дисквалифицирован на три матча НХЛ за удар клюшкой в голову игрока «Ванкувер Кэнакс» Конора Гарланда.

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