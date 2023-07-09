В Европе начинают смотреть на беженцев с Украины не через "розовые очки" общих демократических ценностей и романтических симпатий, а прямым взглядом, без всяких прикрас.
"Открыли врата в ад": в Европе ужаснулись бесчинствам украинских беженцев
Комментарии
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59
Эта общность, практически поголовно, быдляк! Причем, они считают, что так и должно быть! Мерзкие Шакалы!
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10 час.
Елизавета Белая
Нормальные то украинцы в ЛДНР и на и фронте за Россию, а эти не украинцы, это хохлы и западенцы. И это с их кастрюльных потанцулек ЖИД!( только вдумайтесь -ЖИД) к власти на УКРАИНЕ ПРИШЕЛ и все КОНЕЦ УКРАИНЕ !
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6 час.
карюкалов вячеслав
В Европу.
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6 час.
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