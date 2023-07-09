"Открыли врата в ад": в Европе ужаснулись бесчинствам украинских беженцев

Эта общность, практически поголовно, быдляк! Причем, они считают, что так и должно быть! Мерзкие Шакалы!

Елизавета Белая

Нормальные то украинцы в ЛДНР и на и фронте за Россию, а эти не украинцы, это хохлы и западенцы. И это с их кастрюльных потанцулек ЖИД!( только вдумайтесь -ЖИД) к власти на УКРАИНЕ ПРИШЕЛ и все КОНЕЦ УКРАИНЕ !