Что взять с собой в поезд из еды, чтобы не испортилось: вкусно, удобно и безопасно?

Перед пассажирами поездов часто встаёт непростой вопрос: что есть в пути? Вариантов много, и они все не очень: либо сухое печенье с растворимым кофе, либо лапша быстрого приготовления, либо ароматы курицы-гриль и варёных яичек.
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