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Оренбуржцу грозит до 2 лет колонии за 6 выстрелов по стаду кабанов

Оренбуржцу грозит до 2 лет колонии за 6 выстрелов по стаду кабанов

По версии следствия, оренбуржец стрелял из незарегистрированного ружья. Животных он добывал в июне, когда любая охота на животных была под запретом, и делал это с применением автомобиля, открыв форточку и сидя на переднем пассажирском кресле.

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